Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler ile gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Kırgızistan hem de Tacikistan ile askeri diyalog toplantılarına devam edilmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini, hem Kırgız hem de Tacik muhataplarını Ağustos ayında yapılacak Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF) davet ettiklerini söyledi.

BU KONU ÇOK ÖNEMLİ

AKAR, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD'den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Afganistan'daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor" dedi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

AKAR, havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"FETÖ'NÜN VARLIĞI KIRGIZİSTAN İÇİN DE PROBLEM"

İKİ ülkeye yaptığı ziyaretlerde FETÖ ile mücadele konusunun ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Akar, "Kırgızistan'da FETÖ varlığının devam ettiğini, bu konunun bizim için hassas bir milli güvenlik meselesi olduğunu, bunun sadece bizim için değil, Kırgızistan için de problem olacağını, bununla ilgili dikkatli davranılması gerektiğini, kurumlar arası işbirliği ve desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik. Gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık" ifadelerini kullandı.