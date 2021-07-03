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Haberler Gündem CHP bir kez daha hüsrana ugradı

CHP bir kez daha hüsrana ugradı

CHP bir kez daha hüsrana ugradı

3.7.2021

YAPILAN her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP bir kez daha umduğunu bulumadı. Ana Muhalefet Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin tamamının, tamamı iptal edilmediği takdirde bazı maddelerinin iptali için başvurduğu Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı aldı. Mahkeme kararnamenin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. Kararname, seçilen cumhurbaşkanın tutanakla TBMM'ye bildirilmesi, ant içme töreni, cumhurbaşkanı yardımcılarının yemini gibi hükümleri kapsıyordu.

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