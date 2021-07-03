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Haberler Gündem Gaz bombalarının gölgesinde!

Gaz bombalarının gölgesinde!

Gaz bombalarının gölgesinde!

3.7.2021

FİLİSTİNLİLER, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkım planını protesto etti. İsrail güçleri, protestoculara müdahale etti.
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