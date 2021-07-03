Gaz bombalarının gölgesinde!

FİLİSTİNLİLER, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkım planını protesto etti. İsrail güçleri, protestoculara müdahale etti.

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