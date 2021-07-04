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Bakan Selçuk’tan 400 bin emekliye mektuplu davet

Bakan Selçuk’tan 400 bin emekliye mektuplu davet

4.7.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 400 bin emekliyi mektupla halk eğitim merkezi kurslarına davet etti. Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından, "Yeni bir hayata yelken açan yaklaşık 400 bin emekli vatandaşımıza rüzgâr olma niyetiyle bir mektup gönderiyoruz. 3 bin 700'e yakın farklı kurs programı olan halk eğitimi merkezlerimizin ve yüreğimizin kapılarını ardına kadar açtık. Dinlenmek, eğlenmek, öğrenmek isteyenleri bekleriz" notuyla gönderdiği mektubu paylaştı.

"BİR KAHVEMİZİ İÇİN"
HALK eğitimi merkezlerinde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar farklı kurs imkânlarıyla emeklilerin yeni hobiler edinmesine destek olduklarını belirten Bakan Selçuk, mektubunu "Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek" ifadesi ile bitirdi.

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