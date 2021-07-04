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Haberler Gündem Diyarbakır’daki nöbete bir baba daha katıldı

’daki nöbete bir baba daha katıldı

Diyarbakır’daki nöbete bir baba daha katıldı

4.7.2021

DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 670'inci günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2010'da Kars'ta 19 yaşındayken, kaçırılan Emre Aksu'nun babası İlyas Aksu'nun katılmasıyla 232 oldu.
ELİNDE oğlunun fotoğrafıyla HDP binası önündeki eyleme katılan baba İlyas Aksu'yu, eylemin 670'inci gününde diğer aileler karşıladı. İlyas Aksu, "Benim oğlum İstanbul'a çalışmak için gitti, HDP'liler kandırıp, onu dağa götürdü. Ben oğlumu HDP'lilerden almak için buraya geldim ve eyleme katıldım. Oğlum gelinceye kadar da asla buradan kalkmayacağım. Oğluma da çağrım; kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıdır" diye konuştu.
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