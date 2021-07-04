Geçmişi anlatırken umut da vermeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan pandemi nedeniyle aksayan parti-vatandaş ilişkilerinin canlandırılması için "alana inin, gönüllere girin" talimatı verirken, bir taraftan da gençlerin, özellikle de Z kuşağının kazanılması için neler yapılacağını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Z kuşağına yönelik politikaların çerçevesini çizerken ilginç bir bilgiyi de paylaştı. Erdoğan, "Gençleri, Z kuşağını torunlarıma bakıp tanımaya ve anlamaya çalışıyorum. Onları izleyince talep, beklenti ve dünyalarını anlama imkanım oluyor" diye konuştu.

'ANKETLERDE BİRİNCİYİZ'

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MYK'da partinin önümüzdeki dönemdeki programı, gençlere özellikle de Z kuşağına dönük uygulanacak politikalar değerlendirildi. Yaz aylarında milletvekillerinin ve teşkilatların programları ele alındı. Toplantıda, muhalefet partileri ve sosyal medyada "gençler, özellikle de Z kuşağı AK Parti'ye oy vermeyecek" algısının oluşturulmaya çalışılması da gündeme geldi. AK Parti kurmayları, "Hem anketler hem de sahada gördüklerimizle gerçeğin hiçbir ilgisi yok. Anketlere göre gençlerde birinci parti biziz" denildi.

'TORUNLARIMDA GÖRÜYORUM'

Z kuşağına ilişkin özel bir çalışma yapılmasının üstünde durulurken Başkan Erdoğan, söylemin nasıl olması gerektiğinin çerçevesini çizdi. Erdoğan, muhalefetin "Erdoğan ve AK Parti gençleri anlamıyor" kara propagandasını da çürütürken, Z kuşağını anlama yöntemine ilişkin şöyle dedi: "Biz bu kesimlere geleceğe yönelik umut vermeliyiz, vizyon çizmeliyiz. Geçmişe takılıp kalmadan ama geçmişte yaptıklarımızı, devraldığımız ülkeyi de anlatarak onlarda bir hafıza oluşturmalıyız. Çünkü geçmişi bilmeden geleceği de oluşturamayız. Ben torunlarımda görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi (Z kuşağını) anlamaya çalışıyorum. Çocuklarımıza sevgi duygusu ile yaklaşmalıyız. Böyle yaklaşırsak ailede aidiyet duygusu zaten kendiliğinden oluşur."

KATARLI ÖĞRENCİ YALANI

TOPLANTIDA, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrenci yalanı da masaya yatırıldı. Kurmaylar, "Yaptığı şey yalan haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB'de dezenformasyon terör suçu ile eşdeğer tutuluyor ve ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz" önerisi getirdi. Erdoğan da bu konuda bir çalışma yapılması talimatı verdi

ERDOGAN'IN KARARI İLE 3 FAKÜLTE VE 2 ENSTİTÜ KURULDU

BAZI yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar uyarınca, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

■ ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)