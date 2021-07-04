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Haberler Gündem Hastalık geçirene aşı tek doza düştü

Hastalık geçirene tek doza düştü

Hastalık geçirene aşı tek doza düştü

4.7.2021

KORONA virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak. Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak. Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.

YENİ REKOR 52 MİLYON
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece Türkiye'de aşı uygulanan kişi sayısı 52 milyon 55 bin 363'e ulaştı. Kovid 19'un aşı ile yok olacağını aktaran Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Kovid-19, Kovid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı! Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

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