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Haberler Gündem HİK E-7T uçağından komuta kontrol görevi

HİK E-7T uçağından komuta kontrol görevi

HİK E-7T uçağından komuta kontrol görevi

4.7.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Ramstein Alloy 2021 Tatbikatı'nda HİK E-7T uçağının, NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi yaptığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ramstein Alloy 2021 tatbikatında Hava Kuvvetlerimizin HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirdi. Böylece HİK E-7T uçağımız NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmiş oldu" denildi.
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