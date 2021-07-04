Küreselciler yeni Türk denizaltılarına odaklandı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın savunmada yürüttüğü müthiş hamleler, küresel güçlerin derin masalarınca dikkatle takip ediliyor. Nitekim, Selçuk Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Türk malı İHA ve SİHA'larla ilgili batı ve doğu basınında o kadar çok analiz yapılıyor ki milli savunmamızın güç tablosu gözler önüne seriliyor. Evet. İHA'larımız ve SİHA'larımızla Türkiye, 21. yüzyılın yeni savaş mantığını değiştirdi. SİHA'lar, Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da Türkiye'nin operasyon kabiliyetini gösterdi. Son olarak, Amerika'nın ünlü dergisi Forbes tarafından analiz edildi. "Türk yapımı İHA'lar, SİHA'lar, Türkiye'nin 21. yüzyılın yeni savaş mantığını değiştirmiştir" yorumuyla yazıya döküldü. İngiliz basınında KKTC Geçitkale Havalimanı'nın İHA-SİHA Türk üssü haline getirilmesi stratejik değerlendirmelere konu oluyor. Türk İHA-SİHA'larından sonra şimdi de küreselcilerin YENİ NESİL TÜRK DENİZALTILARINA FOKUSLANDIĞINI görüyoruz.

Dünyanın en büyük küreselci ailesi Rothscilds'in dünyaca ünlü ECONOMIST DERGİSİ dikkati çeken "Türkiye, Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti" başlığıyla çıktı. Dünyaya şekil vermeyi kendilerine görev biçen küreselcilerin yayın organının durduk yerde, yeni nesil Türk denizaltılarını masaya yatırması üzerinde dikkatle durmakta yarar var. Bu haberi, analizi vererek, bir hedefe yürüyecekleri bellidir. İngiltere'de haftalık yayımlanan Economist dergisi, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini yazdı. Economist'in yazısına göz gezdirelim: 'Piri Reis denizaltısının Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yorumladı. Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu. Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. TÜRKİYE'NİN MİLLİ SAVUNMADA YENİ NESİL TÜRK DENİZALTILARI, JEPOLİTİK HAMLELERDEN BİRİSİDİR.

6 adet Reis Sınıfı Tip 214TN Denizaltısı Doğu Akdeniz için üretiliyor. İlk denizaltı TCG Piri Reis 2018 yılında denize indirildi. Onu sırasıyla TCG HızırReis, TCG MuratReis, TCG AydınReis, TGC SeydialiReis ve TCG SelmanReis takip edecek. REİS Sınıfı denizaltılar taşıdıkları HBT/AIP sistemi ve modern silah donanımlarıyla daha derin sularda ve daha sessiz harekat kabiliyetine sahip olacaktır. Bu denizaltıların envantere alınmasıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilgi ve yetki sahasındaki caydırıcılığı daha da artacaktır. Tip 214 Sınıfı denizaltılar, seyir süratlerine bağlı olarak 13 günü AIP ve 4 günü bataryalarla olmak üzere ortalama 17 gün süreyle hiç direkt sürmeden su altında kalabilmektedirler. Hizmetteki Preveze ve Gür Sınıfı denizaltılara kıyasla Tip 214TN denizaltıların sessizlik, gizlilik ve sürpriz silah olma özelliklerinde beş kat iyileşme sağlandığı belirtiliyor. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi'ne (AIP) sahip yeni nesil Türk denizaltıları, yüksek hızda seyir sırasında dizel motorlarını kullanırken, düşük hızda sessiz seyir için AIP Sistemi'nden yararlanmaktadır.

SONUÇ

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği destekli, Israil-Yunanistan- Rumların oyunlarını paçavraya çevirdi. Türk sondaj ve sismik gemileriyle, Girit Adası yakınlarına kadar Doğu Akdeniz deniz alanında egemenlik haklarını kullanıyor. Denizin sadece üstü yeterli değil. Doğu Akdeniz'in altının da kontrol edilmesi için Türkiye müthiş bir yeni nesil denizaltı yapımını sürdürüyor. Ortadoğu ile çok yakından ilgilenen Akdeniz'de kilit noktaları elinde tutmakta, Cebelitarık, Süveyş, Kıbrıs, Malta, Rodos, Girit adalarıyla yüzyıldır bire bir ilgilenen İngiliz Derin Devleti'nin, Doğu Akdeniz bağlantılı yeni nesil Türk denizaltılarını aniden konu edinmesinin altında, DOĞU AKDENIZ SATRANCINDAKİ ERDOĞAN

FAKTÖRÜ VARDIR.

Küreselci Rothscdils ailesi ciğerinizi biliyoruz. Anlaşıldı mı?