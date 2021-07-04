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Sağlıkçılara miktarı 1 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan miktarı saat 22.01 itibarıyla 1 milyon 76 bin 551 oldu.

Sağlıkçılara üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı

04.07.2021, 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 22:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanmasına da başlandı.

İşte üçüncü doz aşı ile ilgili tüm merak edilenler

50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarına 1 Temmuz'da 340 bin 123 üçüncü doz aşı uygulandı.

Bu sayı 2 Temmuz'da 836 bin 176'ya yükselirken 3 Temmuz itibarıyla uygulanan toplam üçüncü doz aşı sayısı 996 bin 962 olarak kayıtlara geçti.

Uygulanan toplam üçüncü doz aşı, bugün saat 22.01 itibarıyla ise 1 milyon 76 bin 551'e ulaştı.

Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ise 52 milyon 657 bin 219 oldu.

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