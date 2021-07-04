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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika: bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre, son 24 saat içerisinde 4 bin 418 yeni vaka kaydedildi. Vaka sayısında düşüş sürerken bugünkü vefat sayısı ise 50 oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

04.07.2021, 22:46 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 23:00

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.

Yeni tabloda, Türkiye aşılama durumu, en çok ve en az vaka olan iller ve günlük durum yer alıyor

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