Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.

Yeni tabloda, Türkiye aşılama durumu, en çok ve en az vaka olan iller ve günlük durum yer alıyor