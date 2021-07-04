Tiyatro kavgasında ikinci perde

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Şehir Tiyatroları'na 36 oyuncu almak için yapılan seçme sınavları sürerken isyan büyüyor. Elemelere katılan 700'den fazla kişiden büyük bir bölümünün sınavların keyfe keder, profesyonellikten uzak ve adaletsiz bir şekilde yapıldığı yönünde sosyal medyadan gösterdiği tepkilere Oyuncular Sendikası da katıldı.

'ŞEFFAF DEĞİLDİ' İDDİASI

Sendika, belediye ve Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'den açıklama beklediklerini söylerken Erten'in sosyal medyada yaptığı açıklama tepkileri daha da artırdı. Erten'in tepkileri "çocukça bir hırçınlık" ve "acemice sorgulama" olarak nitelendirmesi şaşkınlık yaratırken elemelere katılanlar, "Derdimiz elenmek değil, adalet" dedi.

Elemelere katılanlardan bazıları da yaşananları "Tam bir kepazelik" olarak nitelendirdi. Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada, "Seçmelere giren meslektaşlarımızın paylaşımlarını ve aktarımlarını üzülerek takip ediyoruz. 36 oyuncunun istihdam edilmesi için yapılan seçmelere yönetmelik gereği üniversitesi konservatuarlarının 4 yıllık oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı bitirmiş oyuncular katılmıştır. Seçimlerin özensiz yapıldığı, oyuncuların oyunculuk becerilerinin değerlendirmeye alınmadığı, elenenlere ve seçilenlere dair şeffaf bir liste yayınlanmadığı iddia edilmektedir" denildi ve konuyla ilgili açıklama talep edildi.

'NEZAKETTEN UZAK'

Erten ise sendikaya sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, "Soruları varsa önce kuruma yönelmeyip bana ulaşmış olmalarını ve 'Kamuoyuna' başlığı ile twitter'dan paylaşmalarını nezaketten uzak buldum" diye konuştu. "Kuruluş çalışmaları süren tiyatronun asılsız iddialara dayanarak -deyimimi bağışlasınlar- acemice sorgulamaya kalkışmalarını yadırgadım. Bu duyuru ile sosyal medyadaki bazı çocukça hırçınlıkları ve asılsız söylentileri inceleyip araştırmadan yaymak gibi bir işlevi üstlenmiş olmalarından hoşlanmadım. Somut ri dayanakları olan soruları varsa, değerli bir sendikamızı aydınlatmaktan kaçınmayız. Ama bu ancak kurumsal çerçevede gerçekleşir. Twitter aracılığı ile değil" dedi. Erten'in bu açıklamaları tepkileri daha da artırdı.

'SINAVINIZ ACEMİCE'

ATA SAĞIROĞLU: Bir müzik bilimci, müzikolojide doktora yapan bir akademisyen olarak söyleyebilirim ki, birinin kulağının olup olmadığını ya da müzikal yeteneğini, bazılarına eşitlik yapıp, bazılarına yapmadığınız, bazılarına melodi, bazılarına yalnızca ses verme sorduğunuz bir sınavda anlayamazsınız. Sınavınız profesyonellikten oldukça uzak. Ayrıca bu tür yetenek sınavları bu tür itirazlar nedeniyle, notlamalar ve görüntü artı video kaydı şeklinde şeffaf yapılır. Bir akademisyen olarak sınavınızın 'acemice' olduğunu belirtmek isterim.

'RİYAKAR GÖRÜLÜYORSUNUZ'

İLKER BALGAM: Aslında 700 arkadaşımızın da somut dayanakları olan soruları var. Buna yönelik küçük bir açıklama yapılsaydı, o arkadaşların içi bir nebze rahatlardı. İnsanlar şunu merak ediyor, bir iki dakika içerisinde ya iki üç adım ileri-geri yürütülerek ya da şarkısını 10- 15 saniyelik zaman diliminde dinleyerek yeteneklerinin ölçütüne nasıl karar verdiniz? 700 kişi itiraz ediyor ve siz bu insanları hazımsız diye damgalıyorsunuz. Bu gençlerin birçoğu sizi riyakar olarak görüyorlar. Acı ama gerçek bu. Büyük çoğunluk sizlere saygı duymuyor.

DERDİMİZ ADALET'

CAN ESANDAL: Tüm kadrolar kendilerinden olabilir, derdimiz bu değil. Sınavda elenmiş olmak da değil. Derdimiz adalet. 700 sanatçıyı 2-3 dakiklık şan ve hareket sınavı ile elerseniz sormazlar mı size 700 sanatçı da mı dans edip şarkı söyleyemedi? Bunların içinde müzikal geçmişleri olan, müzikallerde oynamış, dans etmiş kadınlar ve adamlar da var.

İZMİR BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ SAĞDUYU ÇAGRISI YAPTI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "İzBBŞT Yönetmeliği çok önceden bağımsız kurullarca belirlenip kamuoyuna duyurulmuş, sınav süreci de bu doğrultuda başlamış ve halen devam etmektedir. Bu aşamada bir değişiklik beklentisiyle sınava gölge düşürecek açıklama yapmama konusunda herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu süreçte İzBBŞT Yönetmeliği'nde değişiklik beklentisi, halen sınavları devam eden adaylar ve İzBBŞT'nin sezon hazırlıklarında önemli olumsuzluklara sebep olacaktır. Biliyoruz ki, bu kent için çok anlamlı olan ve belki de başlatılması çok geciken bu girişim zamanla eksiklerini gidererek, olgunlaşarak güçlenecektir" denildi

ERHAN GÜLENÇ