İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.
İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Avukatları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aydın'ın ilk sözlü ifadesinde "Ailem çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödemeyi düşünüyorum" dediği iddia edildi.Son dakika: "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Türkiye yolunda! İşte ilk görüntüler
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte teslim olma nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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