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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte teslim olma nedeni...

Son dakika haberi...Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına çıkan ve yıllar sonra teslim olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.Avukatları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aydın'ın ilk sözlü ifadesinde "Ailem çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödemeyi düşünüyorum" dediği iddia edildi.

SABAH 04.07.2021, 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 13:13