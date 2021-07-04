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Haberler Gündem Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte teslim olma nedeni...

'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte teslim olma nedeni...

Son dakika haberi...Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına çıkan ve yıllar sonra teslim olan lakaplı 'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.Avukatları da 'ne gelen Aydın'ın ilk sözlü ifadesinde "Ailem çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödemeyi düşünüyorum" dediği iddia edildi.

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte teslim olma nedeni...
SABAH

04.07.2021, 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 13:13

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Avukatları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aydın'ın ilk sözlü ifadesinde "Ailem çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödemeyi düşünüyorum" dediği iddia edildi.

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