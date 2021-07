Haftalık vaka oranları açıklandı: İzmir'de düşüş sürüyor

HER 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

'DELTA PLUS' 3 İLDE GÖRÜLDÜ

SAĞLIK Bakanı Koca, 'Delta Plus' varyantıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Delta Plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü, bunlardan biri İstanbul" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca, "Bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz" açıklamasında da bulundu.