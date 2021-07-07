Hayvanları Koruma Kanunu komisyonda kabul edildi

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Önerge ile 18 maddelik teklife yeni bir madde eklendi. Medya organlarına hayvanların korunmasına yönelik yayın yapma zorunluluğu getirildi.

Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere bakımevi kurma zorunluluğu getiren madde de değiştirildi.



HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA 6 YILA KADAR HAPİS

Büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri de bakımevi kurma zorunluluğuna dahil edildi. Teklif ile hayvanlar 'mal' değil 'can' olarak tanımlanacak.

Hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılacak.