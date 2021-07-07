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Haberler Gündem Hayvanları Koruma Kanunu komisyonda kabul edildi

komisyonda kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu komisyonda kabul edildi

07.07.2021, 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021, 17:14

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Önerge ile 18 maddelik teklife yeni bir madde eklendi. Medya organlarına hayvanların korunmasına yönelik yayın yapma zorunluluğu getirildi.

Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere bakımevi kurma zorunluluğu getiren madde de değiştirildi.

HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA 6 YILA KADAR HAPİS
Büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri de bakımevi kurma zorunluluğuna dahil edildi. Teklif ile hayvanlar 'mal' değil 'can' olarak tanımlanacak.

Hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılacak.

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