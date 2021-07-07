Hedef odaklı operasyonda MİT dünyada ilk 3’te

TÜRK güvenlik güçleri, terörle kaynağında mücadele konsepti ile büyük başarılara imza atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son iki yıl içinde eylem hazırlığı içinde olan ya da birçok farklı eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri etkisiz hale getirdi. Terör uzmanları, başarılı operasyonlarda MİT'in sınır ötesi yerel istihbarat ağının etkinliğine dikkat çekiyor. MİT, hedef gözeterek öldürme anlamına gelen "Targeted Killing" operasyonlarında dünyada ilk üçte yer alıyor.

NOKTA OPERASYON

Son dönemde terörle mücadelede terör örgütü PKK özelinde sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Hedefini net olarak belirleyerek nokta operasyonlar gerçekleştiren TSK ve MİT, sivillerin korunmasına da özel hassasiyet gösteriyor. PKK'lı sözde üst düzey hedeflerin tespiti, takibi ve nokta operasyonu planlamasında MİT'in kilit rolü öne çıkıyor. MİT'in tek sivilin burnu kanamadan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerini Türkiye sınırından 200 kilometre mesafede etkisiz hale getirmesi; teröristlere "Nerde olursanız olun sonunuz aynı" mesajını veriyor. Teknolojik istihbaratın en önemli ayaklarından yerli ve milli SİHA'lar da operasyonlarda büyük rol üstleniyor.

1 KADIN PKK'LI TESLİM OLDU

JANDARMA Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 1 kadın terörist teslim oldu. Ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen Şırnak nüfusuna kayıtlı kadın teröristin Silopi ilçesi sınırından teslim olması sağlandı. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında adli işlemler başlatıldı.

■ BETÜL USTA