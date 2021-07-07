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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MKYK toplandı

Son dakika haberi.... Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti MKYK toplandı

07.07.2021, 14:41

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

SAAT 13.50'DE BAŞLADI
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.

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