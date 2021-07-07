AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SAAT 13.50'DE BAŞLADI
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.
Son dakika haberi....AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SAAT 13.50'DE BAŞLADI
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti MKYK toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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