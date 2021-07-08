‘Pişmanlıktan faydalanmayacağım çünkü suçlu değilim’

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Aydın'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

'BEN DE MAĞDURUM'

Mehmet Aydın savcılığa verdiği ifadede şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu parayla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söyledi. Şirketin hızla büyümeye başladığını anlatan Aydın, mafyavari kişilerin tehditlerinden korktuğu için Çiftlik Bank faaliyetlerini gayri resmi olarak yurt dışından yürüttüğünü söyledi.

Hakkında çıkan haberlerin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın haklarında soruşturma başlattığını söyleyen Aydın'ın, "Soruşturma sonucu Türkiye'deki bankalar bizimle çalışamayacaklarını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar. Biz de bunun üzerine sıkıntıya düşeceğimizi düşünüp sistemi geçici olarak durdurduk. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.