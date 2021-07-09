AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifi TBMM'ye sundu!

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

TÜTÜN TİCARETİ YAPANLARA CEZA 1 YIL ERTELENECEK

Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek. Terörle mücadele kapsamında kamuda görevden uzaklaştırmayı düzenleyen kanunun süresi 3 yıl daha uzatılıyor

18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

KAMU GÖREVLİLERİN UZAKLAŞTIRILMASI 3 YIL UZATILABİLECEK

Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörüldü.