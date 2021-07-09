Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gelen Erdoğan, teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti İl Danışma Toplantısına katıldı.





Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Camimizin eski görkemine kavuştuğunu biz de yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler.

DİYARBAKIR ANNELERİ, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KALLEŞ YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ

Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar bakan arkadaşlarım, kadın kollarım ziyaret ettiler, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler. Bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Gençlerimizle bir araya geldikten sonra inşallah Diyarbakır programımızı bu akşam bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kütüphanemizde yapmış olduğumuz sorulu cevaplı görüşmelerde, bir Diyarbakırlı gencimiz dedi ki Diyarbakırımıza gelip de gençlerle orada olabilir miyiz?

Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı yerlerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımdan vefat edenler olduğu gibi kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

"TERÖRE, ZORBALIĞA ASLA TESLİM OLMADIK"

Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular. Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın bir safhasında ne de AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bu kutlu yolda bize, milletimize, ülkemize kefen biçenlere inat dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularının çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyoruz.

Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

CHP'YE TEPKİ: ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMMAYA BAŞLADILAR

Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek, 2023'e giden süreçte de bizi ağır süreçlerin beklediği görülüyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

Bugün tüm teşkilat buradayız, biz de Diyarbakır ile bir başka memnuniyet duyuyoruz. Gençler içeride kin, nefret, husumet varsa söylem de nefreti besler, siyaseti zehirler. İnsanın içinde aşk varsa, dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. CHP'ye baktığımızda bu sözü daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, tek bir sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Şimdi yeni bir proje yapıyorlar: Doğu masası... Yahu neredeydiniz bugüne kadar? Biz yıllardır ne Güneydoğu'dan ne Doğu'dan koptuk.

Anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler, askerimizin, polisimizin, kamu görevlilerimizin fedakarlıklarından habersizler. Biz siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz. Milletimizle irtibatımızı korumamız, gönül bağımızı canlı tutmamız gerekiyor. 2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı bugün bir kez daha ziyaret etti. Erdoğan, hendek terörü sırasında büyük zarar gören ve restore edilerek yeniden ibadete açılan Kurşunlu Camii'ne geldi. Erdoğan, cami önünde sevgi gösterileri ve sloganlarla karşılandı. Başkan Erdoğan Cuma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz, yaş gruplarına göre... Sinovac ve BionTech'te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak. BionTech'te daha seri bir şekilde davranabileceğiz. Diyarbakır'daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Kovid olayı azalacaktır. Diyarbakır'da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.

AFGANİSTAN'DAN ABD'NİN ÇEKİLMESİ

ABD'li savunma bakanı ile Milli Savunma Bakanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların notunu aldık. Biden ile görüşmemizde konuştuk, heyetler arasında görüştük konuştuk. Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız.





BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı 31 Mart yerel seçimlerinden önce ziyaret etti. Erdoğan, 9 Mart'ta kentte coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Erdoğan, 2.5 yıl sonra bir kez daha Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, burada ilk olarak Cuma namazı kılmak için Kurşunlu Camii'ne geldi.

İL DANIŞMA TOPLANTISINA KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Program Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

TOPLU AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da birçok projenin açılışını yapacak. Erdoğan'ın katılımıyla, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ile yapımı tamamlanan diğer projeler açılacak. Programın başlangıç saati 17.00 olarak duyuruldu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET EDECEK

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde bir buluşma da gerçekleşecek. Her konuşmasında evlat nöbeti tutan ailelere byük destek veren Başkan Erdoğan, aileleri yerinde ziyaret edecek, desteklerini bir kez daha iletecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sokaklar caddeler temizlenirken, Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan hazırlandı.