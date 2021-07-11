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Haberler Gündem AKINCI TİHA bin 360 kilo ile uçtu

AKINCI TİHA bin 360 kilo ile uçtu

AKINCI TİHA bin 360 kilo ile uçtu

11.7.2021

İNSANSIZ hava araçlarında dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye'de Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), kabiliyetlerini ilerletmeye devam ediyor. TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı. Baykar'ın açıklamasına göre, kalkış ağırlığı 6 tonu (6 bin 49 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.
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