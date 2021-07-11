Anadolu-21 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

ANADOLU-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.
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