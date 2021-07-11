Başkan Erdoğan ve Abbas Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirildi, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan ve Abbas'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.