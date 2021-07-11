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Başkan Erdoğan ve Abbas Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı ’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan ve Abbas Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

11.7.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirildi, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan ve Abbas'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

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