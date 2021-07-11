MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

BANKA SOYGUNCUSU PKK'LI 7 YIL SONRA YAKALANDI

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Ziraat Bankası para nakil aracını soyan ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan aranan S.T. isimli teröristin Van'a geldiğini tespit etti. Kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu belirlenen terörist, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve 2 el bombası ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.