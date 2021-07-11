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Kabine yarın toplanıyor! tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan liderliğinde toplanacak. Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, tatilinin süresini açıklaması bekleniyor.

Kabine yarın toplanıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
AA DHA

11.07.2021, 16:48

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi güne geliyor?

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