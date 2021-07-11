Karadeniz’de savaş çıkar mı?

Balkanlar yeniden karışıyor. Karadeniz kaynıyor. Karadeniz'de çılgın manevralar yapılıyor. Karadeniz'de Rusya ile ABD (Doğu-Batı) kritik, hassas mı hassas senaryolarla birbirinin gözünü oymak için hazırlıklar yapıyor. Karadeniz barut fıçısı konumuna gelmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz, Rusya lideri Putin, Derin İngiltere'nin savaş gemisinin Kırım kara sularında yaptığı YOKLAMA SENARYOSU karşısında, şaşırtıcı bir karşılık verdi, 'İngiliz savaş gemisini batırsaydık, DÜNYA SAVAŞI ÇIKMAZDI' gibi. Manidar bir mesajı dünyaya verdi. Yani Karadeniz'deki kritik gelişmelerden DÜNYA SAVAŞI LAFLARI etmenin eşiğine gelindi.

HASSAS BİR TABLO

Son bir ayda içinde, dünyanın kalp atışlarını yükselten gelişmeler Karadeniz etrafında yaşanıyor. Gelişmelerin başlıklarını sıralarsak, üst üste oturan bir hassas tabloyu daha net olarak okuyabiliriz.

1) NATO-2030 stratejisi Brüksel'de belirlendi. NATO, Karadeniz'e çıkışı olan Ukrayna ve Gürcistan'ı üye yapacağını açıkladı.

2) Küresel Güç Rusya lideri Putin, "Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yaparsanız, sonucuna katlanırsınız" açıklaması ile Batı'yı tehdit etti.

3) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında STRATEJİK BİR GÖRÜŞME YAPILDI.

Ardından ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin baş başa görüştü. Buna bazı çevreler İKİNCİ YALTA ismini verdiler.

4) NATO ülkesi İngiltere'nin savaş gemisi, Montrö Anlaşması'na uygun olarak Karadeniz'e çıktı. Rusya'nın kontrole aldığı Kırım kara sularına girince Rus donanması harekete geçti, İngiliz gemisine ateş açılarak Kırım sularından kovuldu. İngiltere ne yapmak istedi? NATO'nun bir yoklama senaryosu olduğu anlaşılıyor. Çok ilginç bir olay oldu. İngiliz savaş gemisinin Kırım operasyonunun TOP SECRET (çok gizli) belgeleri İngiltere'de bir otobüs durağında tesadüfen bulundu!

5) NATO Karadeniz'de tarihin en büyük tatbikatını yaparak Rusya'ya gözdağı verdi.

6) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin'le uzun bir görüşme yaptı.

7) Rusya'nın çok tecrübeli Dışişleri Bakanı Lavrov, aniden iki yıldan bu yana ilk kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafiri olarak Antalya'ya geldi. Uzun görüşmelerde KARADENİZ'in ele alındığı belirtildi. Lavrov'un "KANAL İSTANBUL MONTRÖ ANLAŞMASI'NA

UYGUNDUR" gibi bir açıklama yapması dikkati çekti. Zamanlama açısından, bunun ne anlama geldiğinin, daha sonraki yazılarımızda stratejik okumasını yapacağız.

8) Son bombayı Almanya Başbakanı Merkel patlattı. Rusya lideri Putin'i çıldırtacak bir açıklama yaparak, "Batı Balkanlar'daki ülkelerin hepsini AB (NATO diye okuyunuz) ÜYESİ yapmalıyız" dedi. Yani, Putin arka bahçesi olarak değerlendirdiği Balkanlar'a yönelik bir stratejik çıkış yaptı. Bu maddelerin hepsinin birbiri ile çok yakın ilişkisi var. Yeni dünya düzeni kurulurken, bu stratejik hamlelerin sonuçlarını 2030 yılına kadar çok göreceğiz. Evet. Bu stratejik hamlelerin, Karadeniz'den bir dünya veya bölgesel savaş çıkarıp çıkarmayacağını yakından takip edeceğiz. Çünkü ihtimaller artıyor.

KARADENİZ GERİLİYOR

Haziran'da yapılan G7, NATO, Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Biden-Putin zirvelerinin üzerinden çok geçmeden ve bu toplantıların henüz değerlendirmeleri yapılırken İngiliz Defender savaş gemisi Kırım Yarımadası açıklarında Rusya'nın uyarı ateşi ile karşı karşıya kaldı. Kırım konusu, Rusya ile Batı arasında önemli bir sorun olarak devam ederken, Derin İngiltere'nin bir yoklama yaptığı Kırım sularına girme olayı, Karadeniz'de gerilimin artmasının fişeği oldu.

14 HAZİRAN 20121. BRÜKSEL NATO TOPLANTISI... Bu tarihi bir kenara yazınız. Bu tarihte yapılan baş başa liderler görüşmeleri ve alınan stratejik kararlar 21'inci yüzyılda jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerin anahtarı olacak. Önümüzdeki yılların hassas gelişmelerinin şifresi bu tarihte yatıyor.

SONUÇ

DİKKAT ederseniz, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Çin'in 21. yüzyıl projesi Demir ve Deniz İpek Yolları, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'da etkili aktör Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın jeopolitik hamleleri bağlamında Türkiye KİLİT ÜLKE.

Amerika (NATO) ile Rusya Karadeniz'de bilek güreşi yapıyor. Her blokta (Batı/Doğu) gözünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyor. Başkan Erdoğan dünya barışının kilit devlet başkanı. Dünyanın en tecrübeli lideri olarak küresel satranç masasının en güçlü oyuncusu. Putin-Şiping görüşmesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın izlemekte olduğu çok yönlü diplomasi açısından değerlendirileceği net ve açıktır. Çünkü, Doğu-NATO (ABD-Rusya) kapışmalarında Türkiye kilit ülkedir. Akdeniz, Karadeniz hatlarında BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE'yi düşünmeden, (yanlarında tutmamanın sonuçları açısından) oyun kurulamaz. Özellikle NATO-2030 stratejisinde belirlenen, "NATO'nun, Rusya ve Çin düşmanıdır. Kuşatılmalıdır" kararı Akdeniz- Karadeniz'de muhakkak ama muhakkak değerlendirmeye konu olacaktır. EVET, 21'İNCİ YÜZYIL

TÜRKLERIN YÜZYILI OLACAKTIR.