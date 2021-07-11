KOVİD-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. 16 yaş ve üstü vatandaşlar da dünden itibaren randevu almaya başladı. Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.
Kovid 19’da aşılama yaşı 16’ya düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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