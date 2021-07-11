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Haberler Gündem Kovid 19’da aşılama yaşı 16’ya düştü

’da aşılama yaşı 16’ya düştü

11.7.2021

KOVİD-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. 16 yaş ve üstü vatandaşlar da dünden itibaren randevu almaya başladı. Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.
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