Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.Son dakika: Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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