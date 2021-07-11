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Haberler Gündem “Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza ait”

“Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza ait”

“Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza ait”

11.7.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Hayata Köprü Sanat Projesi"nin pilot olarak uygulandığı Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde tiyatro eğitimi alan devlet korumasındaki çocuklar ve gençlerin hazırladığı "Buğday Tanesi" isimli tiyatro gösterisini izledi. Emine Erdoğan, çocukların ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya, bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığını, çocukların geleceğin aydınlık günleri olduğunu, her zaman Türkiye'nin geleceğinin çocuklara ait olduğunu söylediklerini, onlara bu büyük sorumluluğu vermek için onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaları gerektiğini belirtti.
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