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Haberler Gündem FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

'nün sözde Orta Asya sorumlusu tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 'nün () sözde Orta Asya sorumlusu tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
AA

12.07.2021, 19:16

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

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