Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AOMLpQA9GE
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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