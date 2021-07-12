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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... , 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 4 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.07.2021, 10:50

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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