Kadıköy'de eğlence rezaleti! Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar... Tepkiler art arda geliyor

Gece saatlerinde yaşanan ve sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Manzara tam anlamıyla 'Bu kadarına da pes!' dedirtti.

KİLİSENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KADIKÖY'DE YAŞAYANLAR DA RAHATSIZ

Sosyal medyada çeşitli çevreler bu görüntüler karşısında tepkisini ortaya koydu.

Kadıköy'de yaşayanlar da yıllardır süregelen ve Kadıköylüleri de rahatsız eden taşkınlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

ÖMER ÇELİK: BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Çelik şu ifadeleri kullandı: Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

'İNSANLIK ADINA MAHKUM EDİYORUZ'

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Birinci, "Kadıköy'de, alkollü bir grup tarafından, bir inanışın sembolü olan Kilise'ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kendini bilmez grupla ilgili, yargının gerekli soruşturma ve kovuşturmayı açacağına inanıyorum. Takipçisi olacağız" dedi.