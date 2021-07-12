Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Vatanımızın bekası milletimizin güvenliği uğrunda gözü ufukta eli tetikte olan Mehmetçiğimize ve polisimize buradan selamlarımı iletiyorum. Dün Srebrenitsa Katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 377 kardeşimizin acısı hâlâ yüreğimizi kanatmaya devam ediyor.



UTANÇ LEKELERİ BİRER BİRER ORTAYA DÖKÜLÜYOR



Öte yandan Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki ayıplar da birer birer dökülüyor.

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin öncelikle başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Nitelikli genç ve nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmalar hem gençlerin hem de STK'ların niteliklerini arttırmasına katkı sağlamaktadır. "



ASIL GÜÇ ÇOKLUKTA DEĞİL KALİTEDİR



88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslarla gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. Milli ve manevi değerleri gözeten STK'lara yönelik algı operasyonlarının artttığı dönemde platform bünyesinde oluşturulan dayanışmayı önemli buluyorum. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberliktir. Asıl güç sayıda çoklukta değil kalitededir, niteliktedir. STK'ların hayırda yarışırken öbür tarafta güç birliği yapması çok değerlidir.



VİZYONU AÇIK PIRIL PIRIL GENÇLERE SAHİBİZ



Bir süredir ülkemizin farklı köşelerinden genç kardeşlerimizi Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya kadar E-spor'dan teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerimizle fikir teatisinde bulunduk. Diyarbakırlı genç kardeşimiz Yusuf'un davetine icabetle en son buluşmamızı Diyarbakır Sur içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Ben de gençlerimizi çok seviyorum. Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor.



GENÇLERİNE SAHİP ÇIKANLAR GELECEKLERİNE DE GÜVENLE BAKARLAR

Türkiye'nin vatandaşları olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin başarı grafiği yükseliyor.

Türkiye'nin Gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibariyle ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor yol gösterici bir mahiyettedir. Bu tablo bize gençlerin onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru şekilde hayatı, ülkesi ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor merkezi sayımızı 3915'e çıkardık.