  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıklayacak

Son dakika: ?

Son dakika... Milyonların gözü 'ın yapacağı açıklamada. Herkesin merak ettiği ' tatili kaç gün olacak?' ' 11 gün mü olacak?' soruları yanıt buluyor. Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklayacak.

Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıklayacak

12.07.2021, 18:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 18:46

CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. En önemli gündem konusu ise Kurban Bayramının kaö gün olacağı. Başkan Erdoğan bayram tatilini açıklayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

11 GÜN MÜ OLACAK?

15 Temmuz perşembe günü resmi tatil, cuma gününün de bayram tatiline eklenmesi ile birlikte tatilin 11 güne çıkabileceği belirtilyor. Yapılacak değerlendirmeler sonrası son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıklayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.