Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıklayacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. En önemli gündem konusu ise Kurban Bayramının kaö gün olacağı. Başkan Erdoğan bayram tatilini açıklayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

11 GÜN MÜ OLACAK?

15 Temmuz perşembe günü resmi tatil, cuma gününün de bayram tatiline eklenmesi ile birlikte tatilin 11 güne çıkabileceği belirtilyor. Yapılacak değerlendirmeler sonrası son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.