  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Garanti BBVA’dan bayram kredisi

’dan bayram kredisi

Garanti BBVA’dan bayram kredisi

13.7.2021

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, banka olarak müşterilerin beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve pratik olmak adına sürekli süreçleri geliştirdiklerini belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde de müşterilerimize şubeye gitmeden, evlerinin konforunda kolay ve güvenli bir şekilde kredi fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Banka, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için 'Bayram Kredisi' imkanı sunuyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Garanti BBVA’dan bayram kredisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.