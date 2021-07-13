Garanti BBVA’dan bayram kredisi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, banka olarak müşterilerin beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve pratik olmak adına sürekli süreçleri geliştirdiklerini belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde de müşterilerimize şubeye gitmeden, evlerinin konforunda kolay ve güvenli bir şekilde kredi fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Banka, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için 'Bayram Kredisi' imkanı sunuyor.

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