Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı!

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.





(Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı Hasan Cevher)

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Hakkari Valiliği: Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

SALDIRGAN, KADIN KOMİSERİ RAHATSIZ ETMİŞ

Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.

Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASAN CEVHER 2017'DE HAKKARİ'YE ATANMIŞTI

Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.