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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: 59 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Koca: 59 milyon dozu geçtik

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı , 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştığında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini bildirdi. Koca, daha çok vatandaşı ikna etmek istediklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: 59 milyon dozu geçtik

13.07.2021, 13:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerini kullandı.

Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

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