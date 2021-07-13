Sağlık Bakanı Koca: 59 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerini kullandı.

59 Milyon dozu geçtik.

Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

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