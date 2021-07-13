Salgında vaka sayısı 5 bin 404, vefat 49

TÜRKİYE'DE, önceki gün 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61.16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 28.26 olarak gerçekleşti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

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