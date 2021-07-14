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Haberler Gündem 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak

şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, "" kapsamında şehitler için 251 hatim okunacak. Şehitler için 'da ikindi namazı öncesi vakıf eseri camilerde mevlit okunacak, okunan hatimlerin duaları yapılacak

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak
AA

14.07.2021, 10:37

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre 81 il, 82 merkezde 2 bin 460 Kur'an kursu talebesine 251 şehidin anısına vakfiye şartları da yerine getirilerek 251 Hatm-i Şerif okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, ecdadından aldığı güç ve ilhamla, canını ortaya koyarak iradesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti.

Hatimleri okuyacak Kur'an kursu talebelerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz günü demokrasi şehitlerimiz için Ankara'da 4, İstanbul Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 6, diğer illerimizde üçer olmak üzere hatimler okunacak. Okunan hatimlerimizin duaları ise 15 Temmuz günü ikindi namazı öncesinde Ankara'da Tacettin Camisi'nde, İstanbul'da Mihrimah Sultan ve Taksim Camisi'nde, İzmir'de ise Hisar Camisi'nde yapılacaktır."

Şehitler için 15 Temmuz'da ikindi namazı öncesi vakıf eseri camilerde mevlit okunarak, okunan hatimlerin duaları yapılacak.

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