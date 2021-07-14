Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.