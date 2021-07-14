Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

14.07.2021, 16:45