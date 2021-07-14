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Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

14.07.2021, 16:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.

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