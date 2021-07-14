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Haberler Gündem Ölüm yolculuğu

Ölüm yolculuğu

Ölüm yolculuğu

14.7.2021

AYDIN'DA tatile giderken mola verdiği akaryakıt istasyonunda uyuşturucu hap kullanan 26 yaşındaki Burak Kılıçarslan otomobilde ölü bulundu. Olay, Efeler ilçesinde Aydın-Muğla karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ankara'da kuaför olarak çalışan Burak Kılıçarslan, asker arkadaşı Erdem D. ile tatil için Muğla'ya doğru yola çıktı.

KILIÇARSLAN, gece yolda kendini yorgun hissedince dinlenmek için akaryakıt istasyonunun otoparkında mola verdi. Kılıçarslan, uyuşturucu hap içerek direksiyon başında uykuya daldı. Erdem D, sabah arkadaşını uyandıramayınca nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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