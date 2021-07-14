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Otobüs biletlerine tavan fiyat

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre şehirler arası otobüs firmalarına ilişkin olarak tavan fiyat uygulaması getirildi.

Otobüs biletlerine tavan fiyat

14.07.2021, 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021, 14:07

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

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