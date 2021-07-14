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Rize'yi sel ve heyelan vurdu, kayıplar var

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor.

Rize'yi sel ve heyelan vurdu, kayıplar var
AA

14.07.2021, 22:58

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

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