Beraber büyüdüler birlikte şehadete koştular

FETÖ'cü hainler kalkışma gecesinde 251 vatan evladını şehit etti. Geride gözü yaşlı aileler kaldı. 15 Temmuz'un en acı hikâyelerinden biri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Muzaffer Ana'nın hikâyesi. Üç çocuğunu da o gece şehit verdi. Mehmet (61), Lütfi (63) ve Hakan Gülşen'in (43) Külliye önünde atılan bombalar sonucu hunharca katledilmesinden bu yana iki gözü iki çeşme yas tutan acılı bir kadın...

Her gece rüyasında evlatlarını gördüğünü belirten Muzaffer Anne, yaşadığı derin acı nedeniyle işitme yetisini kaybetti. Kanlı gecede üç evladını uğurladığı pencerede aradan geçen zamana rağmen onların dönüşünü beklediğini söyleyen yaşlı kadın, elinde üç evladının fotoğrafıyla 5 yıldır evlat nöbeti tutuyor.

'HAKKINI HELAL ET'

15 Temmuz'un kahraman yürekli annelerinden Muzafffer Gülşen (95), "İki oğlum, iki kızım vardı. Yeğenim Lütfi 4 yaşında yetim kaldı. Kimsesi kalmayınca onu da aldım, evlatlarımla birlikte büyüttüm. Büyüyünce de kızımla evlendirip, yuvasını kurdum. O gece oğullarım 'Ana biz gidiyoruz, darbe oluyormuş, onlara demokrasi dersi vermemiz gerek' diyerek evden çıktılar. Peşlerinden seslendim, 'Ya sizin çocuklarınız ne olacak oğlum, ben 90 yaşımı geçtim, bana kim bakacak' dediğimde, 'Ana bizim çocuklarımız yetim kalmazsa bu ülkede yüzlerce çocuk yetim kalacak, ocak sönecek. Sen bizi vatan sevgisiyle büyüttün, gün bugün, hakkını helal et' dediler. Sırtlarına sardıkları Türk bayraklarıyla kapıdan çıktılar. Ertesi gün evime üçünün de bayrağa sarılı tabutu geldi" diye konuştu. Eşini 7 yıl, evlatlarını da 5 yıl önce kaybettiğini belirten Gülşen, "Acıdan kulaklarım durdu, rüyamda bile onları görüp, ağlayarak uyanıyorum. Çok şükür ki vatanımız emin ellerde... Bizim çocuklarımız yetim kaldı ama bu vatanın nice çocukları babası ve anası kurtuldu. Şimdi üç oğlumun emaneti vatan bana emanet" dedi.

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Gülşen, "Külliye'de atılan bombada yan yana şehit düşmüşler. Üç kardeş yan yana büyüdü, yaşadı, yan yana da şehit düştü. Onları ölüm bile ayıramadı. Her gün mezarlarına gidiyorum, Söz vermişlerdi, bana bakacaklar, üçü birlikte beni toprağa vereceklerdi ama ben onları toprağa verdim" dedi.