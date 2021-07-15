Bir vatan kahramanı Ömer Halisdemir

15 Temmuz gecesinde direnişin sembolü olan Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi. Şehit Halisdemir, 1999'da Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetleri'ne katıldı. Yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.

TARİHİ BİR GÖREV

Darbe girişimi gecesi makam aracı Külliye'ye giden yol üzerinde 3 araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, pusudan kurtulmayı başardı. Bir kalkışma olduğunu anlayan Aksakallı, en güvendiği adamını aradı ve karargâhtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı. Güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmeleri emrini verdi. Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Halisdemir'i arayan Zekai Paşa şöyle dedi: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir. Onu karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et." Halisdemir, bu emir üzerine Zekai Paşa'ya, "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.

SIRTINDAN VURDULAR

Semih Terzi, 02.16 sularında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Komutan Aksakallı'nın emriyle silahını eline alan Halisdemir, ağaçlık alana saklandı. Karargaha yürüyen darbecilere silahını çekip Terzi'ye 3 el ateş etti. Terzi yere yığılırken, Halisdemir ağaçlık alana koştu. Terzi'nin yanında bulunan cuntacılar Halisdemir'e ateş açtı. Halisdemir'e 15 el ateş edildi. Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan ismin Binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 12 el ateş ettiği belirlendi.

MÜDAHALE OLSA YAŞAYACAKTI

Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâha taşındı. Ağır yaralı Halisdemir bina önüne getirildi. Bu sırada ambulans geldi ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e müdahale etmedi. Aksine Halisdemir'in ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş ettiler. Darbeciler Semih Terzi'yi helikopterle GATA'ya götürdü ancak Halisdemir'i bıraktılar. Darbeci general GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.