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Çay bahçesinin müşterileriyle darbecilere karşı direndi

15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş, 15 Temmuz gecesi işlettiği çay bahçesinde 500 kadar müşterisi olduğunu, darbe girişimini duyunca hep birlikte Vatan Caddesi’ne gittiklerini belirtti

Çay bahçesinin müşterileriyle darbecilere karşı direndi

15.7.2021

FETÖ'NÜN darbe girişimi sırasında ayağından yaralanarak gazi olan Mehmet Emin Ertaş, 15 Temmuz gecesi işlettiği çay bahçesinde 500 kadar müşterisi olduğunu, darbe girişimini duyunca hep birlikte Vatan Caddesi'ne gittiklerini söyledi.

500 KİŞİYDİK
ERTAŞ, "Darbe girişimi başladığında çay bahçesinde 500'e yakın müşterimiz vardı. Bir konuşma yaptım, 'Allah rızası için, vatanını seven Vatan'a gelsin, darbe girişimi var' dedim. İnsanlar sağ olsunlar geldiler" dedi. Ertaş, "Saraçhane parkına varmadan bir arkadaşımız ayağından, bir arkadaşımız göğsünden vuruldu. Bir kardeşimiz vardı gözünden mermi yedi. Ben de ayağımdan vuruldum" dedi.

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