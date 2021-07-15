Delta varyantı bayramdan sonra baskın hale gelecek

Türkiye'nin en büyük faz çalışması olan Sinovac Faz 3 çalışmasının koordinatörlüğünü de yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akova, Delta varyantına karşı uyardı.

'KORUNMAYI BIRAKMAYIN'

Akova, "AB ülkelerinde Ağustos başından itibaren Delta varyantının artık baskın hale geleceği bildiriliyor. Türkiye için de durum farklı değil, kaç vaka Delta varyantı çıktı vs, bunun artık önemi yok, bayramdan sonra Delta varyantının ülkemizde de baskın hale geleceğini tahmin ediyoruz. Üç doz aşı da olsanız şu anki aşıların tamamı yüzde 100 korumuyor. O nedenle önlemlere devam etmek zorundayız" dedi. Akova, "Yurtdışından özellikle Delta virüs salgını olduğu bilinen ülkelerden çok sayıda turist geliyor. O turistlerin olduğu turizm bölgelerinde de maske kullanımı neredeyse yok, kapalı ortamlarda önlemlere dikkat edilmiyor. Bence şu anda esas bilimsel kanıt, ister varyant olsun, ister orijinal virüs olsun, hastalığa karşı en etkili yöntem halen maske ve diğer korunma önlemleri" diye konuştu.