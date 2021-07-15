Denizli Başsavcısı Alper mücadelede simge isim oldu

Denizli'deki trafik kazasında şoförüyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle hafızalara kazındı.

SORUMLULUK ALDI

13 Temmuz 2015'te Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Alper'in, cesareti, feraseti, hukuka inancı, çalışkanlığı, kutsal bildiği vatanı ve milleti için mücadele azmi son derece yüksekti. Alper, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de büyük bir sorumluluk almıştı. Aklıselim tüm meslektaşlarla beraber konuyu irdeleyen Alper, halk sokakta ihtilale karşı dururken ihtilalin giderilebilmesi ve suç işleyenlerin yakalanabilmesi için gerekli kararları vermişti. 11 Mayıs 2017'de şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesinde Uğur Tufan'ın kullandığı kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Alper, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunan askerler hakkındaki ilk iddianameyi de hazırlayarak darbeci askerleri sorgulayıp hakim karşısına çıkaran ilk başsavcı oldu. Kendisiyle birlikte 17 Cumhuriyet Savcısı hiç uyumadan derhal soruşturmalara başladı ve ihtilal girişiminden tam 36 saat sonra tüm ihtilal girişiminde bulunan şüpheliler, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevindeydi. Kahraman Başsavcı'nın ölümünün ardından mesai arkadaşları onun hazırladığı 250'den fazla iddianameyi sonuçlandırmış ve diğer FETÖ'cüler de cezaevini boylamıştı.

AİLESİNE VEDA ETTİ

Kazada hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, kazadan kısa süre önce verdiği bir röportajda, darbe girişimi gecesi çocuklarıyla vedalaşmasını şu sözlerle dile getirmişti: "Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."

DEMOKRASİ ŞEHİDİ

Alper, darbe girişimi sonrasında kentte katıldığı çeşitli etkinliklerde de 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin şunları anlatmıştı: "O gece hemen lojmanın aşağısına inip meslektaşlarımla bir strateji üretmeye çalışmıştık. Hemen kıyafetimi değiştirdim. Tabancamı aradım ancak eşim 'tabancanı alma, ben seni tanıyorum çatışma olursa ilk ateş eden olursun. İki koruman gereğini yapar. Öleceksek bir kere ölürüz' dedi. Ailemizle vedalaştık. 'Helal süt emdik, bugüne kadar devletimizin helal lokması ile büyüdük, okullarında okuduk, evimize helal lokma getirdik. Belki bir daha geri dönmeyebiliriz ama belki 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra bu millet bizi demokrasi şehidi olarak hatırlayacak' dedik."

■ SEBAHATTİN ALP