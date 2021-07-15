Firari FETÖ’cüler için 109 ülkeyle iade trafiği

ADALET Bakanlığı bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 109 ülkeden 1022 FETÖ mensubunun iadesini istedi. ABD'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi. 28 ülkedeki 118 FETÖ mensubu sınır dışı edilerek, Cezayir'deki 3 örgüt mensubu da iade talebi kabul edilerek Türkiye'ye gönderildi.