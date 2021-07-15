'Fırat'sız vatan olur vatansız Fırat olmaz

15 Temmuz hain darbe girişiminde canını vatana siper edenlerden birisi de polis memuru Fırat Bulut'tu. Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik saldırıyı önlemek isterken şehit düşen, Fırat Bulut'un ailesi 5 yıldır evlat özlemi çekiyor. Şehit polis memuru Fırat Bulut, 30 yaşındaydı ve Büşra adında kızı vardı. Büşra baba hasretini şehitliğe gidip mezarı öpüp gideriyor. "Fıratsız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleri ile tanıdı tüm Türkiye onu. Hain darbe gecesi 2,5 saat çatışmış 281 kurşun sıkmıştı. Fırat Bulut, kanının son damlasına kadar vatanı için çatıştı 'geri çekil' diyen arkadaşlarına aldırış etmeden ölüme göğüs gerdi. Genel Kurmay'ın önünde şehit olan Fırat Bulut'un anne ve babası Fıratsız geçen 5 yılı anlattı.

SAKIN DİZLERİNİ DÖVME ANNE

"Ben bu vatan hainlerinin önünden geri çekilmem diyerek kahramanca şehit oldu benim evladım" diyen Anne Rahime Bulut, "Hep şehitlikten bahsederdi. 'Anne eğer şehit olursam sakın ağlama dizlerini dövme' derdi bana. Adaletli, haklının yanında haksızın karşısındaydı. Zeki, çalışkan bir çocuktu. Çocukken de polis olmayı ister üniformaya hayran bir çocuktu. Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazandı kaydını yaptırdı polisliği kazanınca üniversiteye gitmedi. Ben çok üzülmüştüm 'annem üzülme belki şehit olurum' derdi. Şehidimin acısı ciğerimde gururu yüreğimde. Bu şerefi gururla taşıyorum" dedi.

KANIMI FEDA EDERİM

Anne Bulut şöyle devam etti: "Keskin nişancıydı. O gece bir sürü tankı durdurup tek başına çatışmış oğlum. Gözümün nurunu, ciğerimi söküp aldılar gün yüzü görmesin o hainler. Vatan için ben de oğlum gibi seve seve kanımın son damlasını veririm hainlere bu cennet vatanı asla böldürme fırsatı vermeyiz. Akşam abisini aramış eşimi annemlere götür darbe var demiş. Gece 01.30'da şahadet şerbetini içmiş. Rabbim bu acıya dayanma gücü versin çok zor bir durum bu. Fıratsız geçen 5 yıl acılarla dolu. Boğazımda bir yumruk oturuyor. İçimdeki acı ancak ölünce dinecek."

HAINLER GÜN YÜZÜ GÖRMESIN

5 yıldır her gün ağladığını söyleyen baba Bulut ise şöyle konuştu: "O hainlerin asılmasını istiyorum. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Her 15 Temmuz'da aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Biz yandık onlar da yansın. Haykırıyorum onların bu ülkede yaşamaya hakları yok. Vatan haini onlar. Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma milletvekillerine sesleniyorum. Hainlere 1 metrekarelik hücreler yapacağız demişlerdi. Lütfen yalvarıyorum. 1000 Fırat'ım da olsa hepsi feda olsun. Vatan sevgisi olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri elini taşın altına koysunlar bu kanunu çıkarsınlar."